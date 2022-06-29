Усик: Російська Федерація бомбить мою країну
Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик на прес-конференції нагадав світу, що РФ щоденно бомбить Україну
Про це повідомляє iFL TV
"В Україні війна. Російська Федерація бомбить мою країну. І руйнує мирні будинки, де живуть люди. Ніяку не воєнну інфраструктуру, а місто, торгові центрі, лікарні", – сказав Усик на прес-конференції присвяченій бою з Джошуа.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав в Ентоні Джошуа.
20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
- 21 червня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш у Олександра Усика.
- 21 червня Усик та Джошуа провели першу дуель поглядів перед другим поєдинком.
- Військові порадили боксеру Олександру Усику залишити Україну заради реваншу з британцем Ентоні Джошуа.
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