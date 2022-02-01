Усик розпочав тренування у професійному футбольному клубі зі Житомира

Про це повідомляє офіційний Insragram "Полісся".



Сьогодні, 1 лютого, житомирське "Полісся" розпочало третій тренувальний збір, який проходить у турецькій Анталії. З командою розпочав роботу боксер Олександр Усик.

3 лютого "Полісся" зіграє з "Вересом" на турнірі Winter Cup-2022. Також в турнірі візьмуть участь "Металіст" та "Чорноморець". Олександра Усика запросили в клуб спеціально для цього турніру.

"Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятому місці в першій лізі.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Усик до 15 років займався футболом у сімферопольській "Таврії".

30 січня стало відомо, що чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик зіграє за футбольний клуб "Полісся".

31 січня директор "Полісся" Володимир Загурський анонсував, що боксер Усик може стати професійним футболістом.

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