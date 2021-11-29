"Усик - виходець російської школи боксу": відомий боксер, якого побили Кличко та Джошуа, збентежив заявою про українця

Про це повідомляє Fight Hub TV.



Пулєв також спрогнозував, що Усик зможе перемогти Джошуа вдруге.

"Я вважаю, що Усик може домінувати у суперважкій вазі, бо він прекрасний боєць. У нього багато досвіду, він виходець з російської школи боксу. Усик - дуже комбінаційний боксер. На мій погляд, в реванші Усик нокаутує Ентоні Джошуа. Олександр дуже багато комбінує, він швидкий, але побачимо. Ніхто цього не знає. Суперважка вага - це суперважка вага. Ніхто не знає, що станеться", - сказав Пулєв.

Кубрат Пулєв у своїй кар'єрі програвав лише двічі. У 2014 році болгарин поступився Володимиру Кличку нокаутом, а у 2020 році виявився слабшим за Ентоні Джошуа.



Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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