"Усик - виходець російської школи боксу": відомий боксер, якого побили Кличко та Джошуа, збентежив заявою про українця
Болгарський боксер Кубрат Пулєв заявив, що Олександр Усик є вихідцем "російської школи боксу"
Про це повідомляє Fight Hub TV.
Пулєв також спрогнозував, що Усик зможе перемогти Джошуа вдруге.
"Я вважаю, що Усик може домінувати у суперважкій вазі, бо він прекрасний боєць. У нього багато досвіду, він виходець з російської школи боксу. Усик - дуже комбінаційний боксер. На мій погляд, в реванші Усик нокаутує Ентоні Джошуа. Олександр дуже багато комбінує, він швидкий, але побачимо. Ніхто цього не знає. Суперважка вага - це суперважка вага. Ніхто не знає, що станеться", - сказав Пулєв.
Кубрат Пулєв у своїй кар'єрі програвав лише двічі. У 2014 році болгарин поступився Володимиру Кличку нокаутом, а у 2020 році виявився слабшим за Ентоні Джошуа.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- 24 листопада британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що дуже хоче провести наступний бій проти Олександра Усика.
- 27 листопада український боксер Олександр Усик зізнався, що у майбутньому збирається стати абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі.
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