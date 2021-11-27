Я це зроблю, бо я до цього йду, - Усик нагадав про свою амбітну ціль стати абсолютним чемпіоном світу
Український боксер Олександр Усик зізнався, що у майбутньому збирається стати абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі
Про це повідомляє Luckypunchnet.
"Я це зроблю, тому що я до цього йду. Але вважати себе потім великим - це, мені здається, не моя ситуація. Абсолютного чемпіона у двох вагах не було? Значить буде. Будемо працювати, добиватися результатів. Багато є факторів, які змушують людей пам'ятати про спортсменів, про якихось видатних людей у сфері літератури чи ще десь. Коли щось не виходить, ти в жодному разі не повинен здаватися, а маєш знову йти. Нам іноді залишається крок до того, щоб все вийшло, а ми розвертаємося і тікаємо", - сказав Усик.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) володіє Тайсон Ф'юрі.
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- 24 листопада британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що дуже хоче провести наступний бій проти Олександра Усика.
- 25 листопада Ф'юрі заявив, що зараз йому цікаві тільки бої проти Усика та Джошуа.
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