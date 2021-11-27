Я це зроблю, бо я до цього йду, - Усик нагадав про свою амбітну ціль стати абсолютним чемпіоном світу

Про це повідомляє Luckypunchnet.



"Я це зроблю, тому що я до цього йду. Але вважати себе потім великим - це, мені здається, не моя ситуація. Абсолютного чемпіона у двох вагах не було? Значить буде. Будемо працювати, добиватися результатів. Багато є факторів, які змушують людей пам'ятати про спортсменів, про якихось видатних людей у сфері літератури чи ще десь. Коли щось не виходить, ти в жодному разі не повинен здаватися, а маєш знову йти. Нам іноді залишається крок до того, щоб все вийшло, а ми розвертаємося і тікаємо", - сказав Усик.



Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) володіє Тайсон Ф'юрі.

