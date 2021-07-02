Усик втратив перше місце в рейтингу WBA

Про це повідомляє офіційний сайт WBA.



Після бою Дюбуа - Діну, де Даніель Дюбуа переміг румуна Богдана Діну, саме британець очолив рейтинг WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у суперважкій вазі.



Олександр Усик опустився з першого на друге місце в рейтингу WBA у суперважкій вазі.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що поєдинок між українцем та британцем пройде у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.