Усик втратив перше місце в рейтингу WBA
Український суперважкоатлет Олександр Усик опустився на 1 сходинку в оновленому рейтингу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації)
Про це повідомляє офіційний сайт WBA.
Після бою Дюбуа - Діну, де Даніель Дюбуа переміг румуна Богдана Діну, саме британець очолив рейтинг WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у суперважкій вазі.
Олександр Усик опустився з першого на друге місце в рейтингу WBA у суперважкій вазі.
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що поєдинок між українцем та британцем пройде у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.
- Нагадаємо, 30 червня промоутер Боб Арум заявив, що Олександра Усика до поєдинку з Ентоні Джошуа готуватиме Анатолій Ломаченко.
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