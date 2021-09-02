Усика та Вайлдера списали з рахунків: Ф'юрі заявив про намір битися з Джошуа у грудні

Про це повідомляє GiveMeSport.

За словами батька та тренера боксера Джона Ф'юрі, британець без проблем переможе американця Деонтея Вайлдера у жовтні та одразу розпочне готуватися до бою за звання абсолютного чемпіона світу.

"Я бачу налаштування Тайсона. Він готовий розібратися з Вайлдером за чотири раунди. Потім можна буде кілька тижнів відпочити і почати готуватися до бою з Джошуа. Тайсон хоче отримати бій з Джошуа в грудні. Ми хочемо провести бій в 2021 році, тому що з боку Вайлдера немає жодної загрози. В останньому бою Тайсон відвовтузив його мов ляльку", - сказав Джон Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі захищатиме титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у бою проти Деонтея Вайлдера 9 жовтня у Лас-Вегасі (США). Ентоні Джошуа, який володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), 25 вересня у Лондоні (Велика Британія) зустрінеться з українцем Олександром Усиком.