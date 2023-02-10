Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Всі ці розмови та заяви щодо вступу України до ЄС ми зможемо серйозно сприймати лише тоді, коли в нас буде адекватний Конституційний Суд. Сьогодні ми вкотре впираємось в закриті двері неробочої судової реформи. Тобто навіть якщо ми подивимось на проміжну оцінку, яку нам дають наші європейські партнери, то в демократії та свободі слова ми просунулись вперед. Проте всі зупиняються саме на судовій реформі. Тут в нас є проблеми", - пояснив Краєв

Експерт наголосив на важливості судової реформи для вступу України до ЄС

"Всі попередні реформи, їх адекватну роботу та підзвітність визначає лише незалежні й справедливі суди. З цим ми досі маємо питання. Саме тому говорити про успіх нашого кандидатства до ЄС ми зможемо лише після успішної судової реформи", - додав він.