Успішні переговори про вступ до ЄС ми зможемо вести тільки після судової реформи, - експерт-міжнародник Краєв
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв переконаний, що успішна судова реформа прискорить вступ України до ЄС
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Всі ці розмови та заяви щодо вступу України до ЄС ми зможемо серйозно сприймати лише тоді, коли в нас буде адекватний Конституційний Суд. Сьогодні ми вкотре впираємось в закриті двері неробочої судової реформи. Тобто навіть якщо ми подивимось на проміжну оцінку, яку нам дають наші європейські партнери, то в демократії та свободі слова ми просунулись вперед. Проте всі зупиняються саме на судовій реформі. Тут в нас є проблеми", - пояснив Краєв
Експерт наголосив на важливості судової реформи для вступу України до ЄС
"Всі попередні реформи, їх адекватну роботу та підзвітність визначає лише незалежні й справедливі суди. З цим ми досі маємо питання. Саме тому говорити про успіх нашого кандидатства до ЄС ми зможемо лише після успішної судової реформи", - додав він.
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