Утримання Сєверодонецька відволікає артилерію Росії від Лисичанська і Бахмута, - командир батальйону "Свобода" Кузик
Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик вважає, що утримання Сєверодонецька на Луганщині відволікає російську артилерію від Лисичанська і Бахмута
Капітан Національної гвардії України поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Сєверодонецьк має стратегічне значення, адже поки ми тримаємо місто, вогонь російської артилерії по Лисичанську і Бахмуту розмазаний. Російські окупанти також не можуть взяти наше угруповання військ у котел. Як тільки ми відійдемо від Сєверодонецька, концентрація російської артилерії по інших напрямках посилиться. Росіяни загрузли у міських боях", - зазначив Кузик.
Український воїн додав, що ситуація в Сєверодонецьку розгортається на нашу користь, російські окупанти зазнають втрат.
"Ми вже відбили у москалів близько кварталу Сєверодонецька. Ворог зазнає важких втрат. Тільки по нашому сектору спалено 2 танки, намолотили добряче піхоти. Усі підрозділи, які зараз перебувають у Сєверодонецьку, намагаються просуватися. Сьогодні дуже вдалий день, дай Боже, щоб так було довше", - зауважив Петро Кузик.
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