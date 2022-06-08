Капітан Національної гвардії України поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Сєверодонецьк має стратегічне значення, адже поки ми тримаємо місто, вогонь російської артилерії по Лисичанську і Бахмуту розмазаний. Російські окупанти також не можуть взяти наше угруповання військ у котел. Як тільки ми відійдемо від Сєверодонецька, концентрація російської артилерії по інших напрямках посилиться. Росіяни загрузли у міських боях", - зазначив Кузик.

Український воїн додав, що ситуація в Сєверодонецьку розгортається на нашу користь, російські окупанти зазнають втрат.

"Ми вже відбили у москалів близько кварталу Сєверодонецька. Ворог зазнає важких втрат. Тільки по нашому сектору спалено 2 танки, намолотили добряче піхоти. Усі підрозділи, які зараз перебувають у Сєверодонецьку, намагаються просуватися. Сьогодні дуже вдалий день, дай Боже, щоб так було довше", - зауважив Петро Кузик.

На Луганщині 7 червня росіяни вбили людину, ще одну поранили, пошкодили щонайменше 25 будинків і лікарню.

Сьогодні, 8 червня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Єдиного марафону розповів, що російські загарбники планують форсувати річку Сіверський Донець, аби створити плацдарм для наступу. Місто Сєверодонецьк рашисти не контролюють.

8 червня 2022 р близько 8-ої ранку окупанти обстріляли Бахмут, російські снаряди вдарили по школі та адмінбудівлі, де перебували люди.

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