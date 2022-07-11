Увага і тиск - це запорука життя полонених українських військових, - дружина бійця "Азову" Зарицька
Дружина бійця "Азову" Наталія Зарицька переконана, що увага і тиск є запорукою життя українських воїнів, які перебувають у полоні росіян
Українка поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Увага і тиск - це запорука життя і здоровʼя наших захисників. Саме тому Рада дружин і матерів захисників України "Жінки зі сталі" проводить акцію "100+ листів світові". І вже кількість цих листів сягнула 400", - зазначила Зарицька.
Дружина азовця пояснила, що листи спрямовані на привернення уваги до факту порушення норм міжнародного права і Женевської конвенції з боку Російської Федерації щодо українців.
"Ми направляємо ці листи лідерам міжнародних організацій, лідерам держав, як нагадування про те, що не виконується Женевська конвенція щодо українських полонених, які перебувають у руках Російської Федерації. Ми просимо ознайомитися з таким листом і знати про факт порушення норм міжнародного гуманітарного права і просимо сприяти, аби ці норми дотримувалися", - зауважила Наталія Зарицька.
- 28 червня повідомили про те, що на Запоріжжі відбувся черговий обмін тілами загиблих: Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 - захисники Маріуполя.
- 29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 - оборонці Азовсталі.
- 6 липня Наталія Зарицька повідомила, що деякі захисники Азовсталі, які повернулися з російського полону, втратили до 50 кг ваги, у більшості ампутовано кінцівки.
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