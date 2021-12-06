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"Узгодили позиції перед розмовою Байдена та Путіна": Зеленський провів перемовини з Блінкеном

6 грудня, 2021 понедiлок
23:27
війна з Росією Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном перед відеодзвінком глави Білого дому Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Узгодили позиції з Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру та союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності. Нічого про Україну без України", - повідомив президент.

  • Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.
  • Президент США Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після відеодзвінка з російським колегою Володимиром Путіним.

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Володимир Зеленський
Володимир Путiн
Ентоні Блінкен
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