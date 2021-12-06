"Узгодили позиції перед розмовою Байдена та Путіна": Зеленський провів перемовини з Блінкеном

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Узгодили позиції з Ентоні Блінкеном перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру та союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності. Нічого про Україну без України", - повідомив президент.

Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.

Президент США Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після відеодзвінка з російським колегою Володимиром Путіним.