Про це він сказав під час церемонії представлення його на новій посаді Президентом Володимиром Зеленським колективу МВС.

Зокрема Клименко подякував за довіру й підкреслив, що усвідомлює особисту відповідальність за збереження стабільності та керованості системи МВС у цей надскладний для України період повномасштабної війни.

"Уже зараз формуємо "Гвардію наступу" й маємо добровольців не просто набрати, а й за короткий строк якісно навчити. Сформувати справді бойові підрозділи, які зміцнять сили безпеки й оборони нашої держави", – сказав Клименко.

Також не менш важливим, за його словами, є проведення стабілізаційних заходів, забезпечення правопорядку та відновлення діяльності органів системи МВС на деокупованих територіях, а також розмінування.

Окрім цього, міністр також наголосив на необхідності притягнення до відповідальності всіх, хто скоїв воєнні злочини, та колаборантів.

"Кожен воєнний злочин агресора має бути якісно задокументований. Не можна пропустити жодного колаборанта чи зрадника. Всі вони мають отримати справедливе покарання", - наголосив він.

Також він наполягає, що має бути принципова, жорстка й ефективна протидія корупції.

"Усі мають чітко усвідомлювати, що корупціонери – внутрішні вороги України. Ми боротимемося з корупцією як всередині системи МВС, так і в інших органах державної влади", – зауважив міністр.

Крім того, він пообіцяв, що попри труднощі Міністерство внутрішніх справ продовжуватиме роботу в напрямку покращення системи надання сервісних послуг громадянам як в Україні, так і за її межами, і заходи з відновлення й укріплення державного кордону.

"Ця війна позбавила людей найголовнішого – відчуття безпеки. І наша мета – повернути спокій і мир у кожну українську домівку, повернути наших людей з-за кордону додому. Весь колектив МВС продовжує працювати, щоб ця мета стала реальністю. У нас справді багато роботи", – сказав Клименко.