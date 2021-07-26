В американській Юті через пилову бурю зіштовхнулись 20 авто: є загиблі
Щонайменше 7 людей загинуло у масштабній ДТП в штаті Юта, США, внаслідок пилової бурі
Про це повідомляє abc4.com, передає "Укрінформ".
В центральному окрузі Міллард у штаті Юта, зіштовхнулися понад 20 автівок.
Згідно з інформацією місцевої поліції, ДТП на дорозі були спричинені поганою видимістю через сильний вітер, що підняв у повітря хмари пилу та піску.
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У ДТП загинуло 7 людей, ще троє постраждалих перебувають у критичному стані.
Наразі територія середнього заходу та північного сходу США, де мешкає близько 90 млн американців, починаючи з середи, зазнає руйнівних вітрів із силою торнадо, потужного граду, злив та повеней.
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