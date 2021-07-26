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Головна Світ В американській Юті через пилову бурю зіштовхнулись 20 авто: є загиблі

В американській Юті через пилову бурю зіштовхнулись 20 авто: є загиблі

26 липня, 2021 понедiлок
14:05
Світ ДТП в Юті

Щонайменше 7 людей загинуло у масштабній ДТП в штаті Юта, США, внаслідок пилової бурі

  • ДТП в Юті
  • ДТП в Юті

Про це повідомляє abc4.com, передає "Укрінформ".

В центральному окрузі Міллард у штаті Юта, зіштовхнулися понад 20 автівок. 

Згідно з інформацією місцевої поліції, ДТП на дорозі були спричинені поганою видимістю через сильний вітер, що підняв у повітря хмари пилу та піску. 

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У ДТП загинуло 7 людей, ще троє постраждалих перебувають у критичному стані.

Наразі територія середнього заходу та північного сходу США, де мешкає близько 90 млн американців, починаючи з середи, зазнає руйнівних вітрів із силою торнадо, потужного граду, злив та повеней.

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смертельна ДТП
США
Юта
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