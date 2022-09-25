В апараті Путіна пропонують підняти призовний вік до 50 років, - росЗМІ

Про це він заявив у неділю, 25 вересня 2022 року, прередає російське державне агентство "РИА "Новости".

"Голова РПЛ (Ради з прав людини - ред.) запропонував збільшити призовний вік натуралізованих громадян РФ до 45-50 років (зараз, якщо їм більше 27 років, вони не підлягають призову)", - йдеться у повідомленні.

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Ця Рада з прав людини при президенті РФ підпорядковується безпосередньо адміністрації Володимира Путіна.

Ранком у середу, 21 вересня 2022 року, Путін офіційно оголосив про початок в РФ часткової мобілізації.

Планується набрати 300 тис. росіян. Однак, в опозиції кажуть про нібито 3 млн.

При цьому наразі в Росії наразі нараховується близько 5 млн силовиків, половину з яких підконтрольний Кремлю керівник Чечні Рамзан Кадиров пропонує теж відправити на війну з Україною.

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