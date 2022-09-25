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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією В апараті Путіна пропонують підняти призовний вік до 50 років, - росЗМІ

В апараті Путіна пропонують підняти призовний вік до 50 років, - росЗМІ

25 вересня, 2022 неділя
12:28
війна з Росією Російські полонені в Україні

Голова Ради з прав людини при президенті РФ, телевізійний пропагандист Валерій Фадєєв вважає за необхідне ледь не вдвічі підняти у Росії вік призову на обов'язкову військову службу

Про це він заявив у неділю, 25 вересня 2022 року, прередає російське державне агентство "РИА "Новости".

"Голова РПЛ (Ради з прав людини - ред.) запропонував збільшити призовний вік натуралізованих громадян РФ до 45-50 років (зараз, якщо їм більше 27 років, вони не підлягають призову)", - йдеться у повідомленні.

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Ця Рада з прав людини при президенті РФ підпорядковується безпосередньо адміністрації Володимира Путіна.

  • Ранком у середу, 21 вересня 2022 року, Путін офіційно оголосив про початок в РФ часткової мобілізації. 
  • Планується набрати 300 тис. росіян. Однак, в опозиції кажуть про нібито 3 млн.
  • При цьому наразі в Росії наразі нараховується близько 5 млн силовиків, половину з яких підконтрольний Кремлю керівник Чечні Рамзан Кадиров пропонує теж відправити на війну з Україною. 

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Росія
Володимир Путін
мобілізація
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