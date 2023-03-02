В Аргентині через пожежу неподалік АЕС майже 40% країни залишилися без світла
Більша частина Буенос-Айреса і кілька провінцій Аргентини залишилися без світла через пожежу, яка торкнулася високовольтної ЛЕП неподалік атомної електростанції Atucha 1
Про це повідомляє La Nacion.
Повідомляється, що аварія сталася вчора, 1 березня. Без світла залишились близько 20 млн осіб, або близько 40% від загальної кількості споживачів у всій Аргентині. У Міністерстві енергетики заявили, що розслідують причини збоїв, зокрема на атомній електростанції.
У держкомпанії Nucleoelectrica, яка відповідає за експлуатацію АЕС, підтвердили, що вона не працює через "проблеми з мережею". Відновити роботу станції планують не раніше, ніж за 48 годин.
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