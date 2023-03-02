Про це повідомляє La Nacion.

Повідомляється, що аварія сталася вчора, 1 березня. Без світла залишились близько 20 млн осіб, або близько 40% від загальної кількості споживачів у всій Аргентині. У Міністерстві енергетики заявили, що розслідують причини збоїв, зокрема на атомній електростанції.

У держкомпанії Nucleoelectrica, яка відповідає за експлуатацію АЕС, підтвердили, що вона не працює через "проблеми з мережею". Відновити роботу станції планують не раніше, ніж за 48 годин.