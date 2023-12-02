В армії РФ скаржиться на WhatsApp: збільшує загрозу ударів від ЗСУ, - ISW
Російське командування скаржиться на солдатів, які на лінії фронту використовують власні телефони та користуються WhatsApp і SMS
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російських військових неодноразово попереджали про небезпеку користування соцмережами та інтернетом, однак окупанти нехтують словами командування.
"WhatsApp та інші повідомлення, які надсилають російські військові, потрапляють в українські перехоплення, включаючи документи, скриншоти розмов і медіафайли", - сказано у повідомленні.
Зокрема, російське командування звинуватило використання російських мобільних телефонів у нищівному ударі ЗСУ по району зосередження в Макіївці Донецької області напередодні Нового року 2023 року. При цьому протягом року росіяни намагались розв'язувати цю проблему.
- Нагадаємо в новорічну ніч українські військові вдарили по гуртожитку в Макіївці, де було багато мобілізованих росіян. 2 січня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по окупантах у Макіївці. За інформацією британської розвідки, там загинуло понад 300 людей. Пізніше стало відомо, що визначити місцеперебування росіян допомогло велике скупчення сигналів телефонів.
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