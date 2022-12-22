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OPINION

В армії США за порушення дисципліни чи невиконання наказу теж можна сісти до в'язниці

Юрій Богданов
22 грудня, 2022 четвер
10:01
Погляд Юрій Богданов

Про реакцію на схвалення Залужним законопроєкту 8271 (про дисципліну)

Важливо! Цей текст не про нюанси змісту законопроєкту. Я чув від юристів та військових всіх рангів діаметрально протилежні думки про цей закон. Я не впевнений, що маю право міркувати про моральність чи законність. Я не військовий. І не юрист. Але ось про менеджмент — цілком можу.

Не дуже хотів писати. Бо це дуже складна тема і тут немає простого чи приємного рішення. Але у всьому цьому диспуті (особливо в реакції на Залужного) ігнорується ключовий аспект.

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У нас недооцінюється питання: яке військове та суто менеджерське завдання вирішує Залужний, генерали ГШ, Сухопутних військ, тероборони, НГУ, СБУ тощо. Вони перші з часів Другої Світової війни в демократичній країні, де права людини та громадська думка щось означають, управляють силами такого розміру. Не армією мирного часу, а армією, що воює. Сили оборони наближаються до 1 мільйона (офіційні заяви).

У нас недооцінюється питання: яке військове та суто менеджерське завдання вирішує Залужний, генерали ГШ, Сухопутних військ, тероборони, НГУ, СБУ тощо. Вони перші з часів Другої Світової війни в демократичній країні, де права людини та громадська думка щось означають, управляють силами такого розміру.

Щоб така армія, складена переважно з людей, які ніколи не воювали, людей, які пішли в армію за першим покликом (і частина з них неправильно оцінили свою готовність не стільки до бойових дій, скільки до армійського менеджменту), в якій є не дуже розумні та адекватні офіцери та сержанти (вони будь-де є) ефективно управлялася, необхідні не тільки приємні та популярні рішення. Не лише добрі наміри та позитивна мотивація. Але й купа дисциплінарних правил і та сама бюрократія

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До речі, в армії США за порушення дисципліни чи невиконання наказу теж можна сісти до в'язниці. Так буває.

Армія не позбавлена всіх недоліків “цивільних” підприємств і організацій. Наскільки я можу розуміти з досвіду роботи з ЗСУ – це держоргани чи корпорації на максималках. Довбнів на всіх рівнях вистачає. І окрім перепон і роздратування знаменита військова бюрократія покликана знизити вплив цих самих довбнів.

Наша армія у 2014-2021 рр. не була реформована (вибачте, якщо зламав картину світу). Армія краще фінансувалася. У ній навели певний порядок. Але ні на рівні МО, ні на рівні військової складової бюрократія та принципи управління не змінилися кардинально. Не було для цього політичної волі. Вибачте, шанувальники Петра Олексійовича. Вибачте, шанувальники Володимира Олександровича. Бюрократія, ідіоти на середньому рівні, застарілі протоколи — все на місці.

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І ось до цієї армії у лютому — березні прийшли кілька сотень тисяч дуже різних людей. В армію, де нема потрібної кількості офіцерів і сержантів передових якостей і стандартів американської армії (їх і в самій американській армії не те щоб у надлишку). І якщо перші місяці це все проїхало на ентузіазмі та необхідності банально вижити (за великої кількості інцидентів із дружнім вогнем, тому що потрібної кваліфікації банально немає), то зараз це все треба упорядковувати. (На наше щастя, у росіян все з цим набагато-набагато гірше).

До армії у лютому — березні прийшли кілька сотень тисяч дуже різних людей. В армію, де нема потрібної кількості офіцерів і сержантів передових якостей і стандартів американської армії (їх і в самій американській армії не те щоб у надлишку)

Так, цей закон спрямований на це. Так, він багатьом може справедливо не подобатися. Я думаю, тим генералам, яких Залужний вигнав, це також не дуже сподобалося. Я ще знаю – певно – про десятки вигнаних полковників. Хоча довбні ще залишаються. Але цей трек – рух із двох сторін. Так, гайки підкрутять. І це — один з кроків.

(Ні, реформувати структуру, скасувати бюрократію, повністю перебрати систему управління в організації яка перебуває в стані повноцінної війни й зросла в кілька разів швидко — неможливо).

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І якщо ви довіряєте Залужному вести війну, довіряйте йому і генералам і як менеджерам. Тому що вони вирішують завдання, яке ніхто не вирішував 80 років. Його чи Зеленського як політичного керівника ніхто не може навчити як саме правильно. І вони не можуть уникнути усіх помилок і неприємних рішень. Тому що абсолютно ні в кого немає потрібного досвіду.

Я знаю що цей текст багатьом людям не сподобається. І, можливо, справедливо. Та я мав це написати. Дякую.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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