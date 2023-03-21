Про це повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефрі Радіо Свобода.

"За останні три тижні виїхало вже 180 людей. Позавчора було 150. Сьогодні 14 тільки вивезли. Орієнтовно десь 1910. 1900 – це ми рахуємо за заявами, які люди пишуть, коли отримують гуманітарну допомогу. Але насправді їх трохи більше, бо не всі мають бажання отримувати допомогу гуманітарну і не всі приходять. Орієнтовно 2 200 ми бачимо. Серед них ще залишається семеро дітей. Два тижні тому у нас було 47 дітей. Маємо на меті, що все-таки до кінця тижня вивеземо всіх дітей з міста", - заявив Барабаш.

За словами посадовця, останні кілька місяців росіяни посилюють ракетні обстріли Авдіївки, подекуди кількість ракет сягає 12 на добу.

"Дійсно тут гаряче, дійсно гатять, десятки обстрілів за добу. Люди чують і бачать, що обстрілів менше не стає, безпечнішим місто не стає, тільки навпаки. Плюс ці ракетні удари, авіаракетні удари. В принципі це те, чого раніше у нас майже не було," - заявив чиновник.

Барабаш також зазначив, що останнім часом, а саме після нового року, росіяни почали застосовувати ракети С-300 та Х-59. Раніше по Авдіївці активніше гатили "Смерчами", "Ураганами" та "Точкою-У".