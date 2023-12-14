В Авдіївці ворог просувається на півдні, загрожуючи зайняти всю лінію, - генерал-лейтенант Романенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Так, ситуація є загрозливою. Ворог на півночі від Авдіївки, можна сказати, зайшов в промзону. Також є просування на півдні, в бік Первомайського. Тобто, на тактичній відстані, але окупанти все ж просуваються. Якщо врахувати декілька місяців, то це просування більшою мірою загрожує зайняттям фактично всієї лінії", - повідомив Романенко.

За його словами, боротьба Сил оборони України буде продовжуватись до тих пір, поки буде логістична оборона.

"Треба врахувати можливсоті логістичного забезпечення. Вони, на жаль, теж обмежуються через вогневий контроль ворога. Боротьба буде продовжуватись з нашого боку, поки буде логістична оборона і залишаться варіанти для можливого виведення частини наших військ, які там залишаються, в критичний момент, з метою виконання подальших завдань", - зауважив генерал-лейтенант.

Бої в Авдіївці треба розглядати в контексті переходу до стратегічної активної оборони по всій лінії фронту, вважає він.

"Потрібно інтенсивно будувати інженерні рубежі з мінуваннями на більш загрозливих напрямках. На жаль, ворог поступово здійснює наступальні дії. Оборонною стратегічною операцією ці дії треба зупинити. В ході її проведення потрібно знищити якомога більше озброєння, техніки та живої сили противника. ЗСУ мають виграти час, щоб акумулювати нові сили для подальших дій у 2024 році", - резюмував Романенко.