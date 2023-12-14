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Головна Війна з Росією В Авдіївці ворог просувається на півдні, загрожуючи зайняти всю лінію, - генерал-лейтенант Романенко
Ексклюзив

В Авдіївці ворог просувається на півдні, загрожуючи зайняти всю лінію, - генерал-лейтенант Романенко

14 грудня, 2023 четвер
10:40
Війна з Росією Карта. Авдіївка_1212

Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант розповів, що окупанти в Авдіївці можуть зайняти всю лінію 

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Так, ситуація є загрозливою. Ворог на півночі від Авдіївки, можна сказати, зайшов в промзону. Також є просування на півдні, в бік Первомайського. Тобто, на тактичній відстані, але окупанти все ж просуваються. Якщо врахувати декілька місяців, то це просування більшою мірою загрожує зайняттям фактично всієї лінії", - повідомив Романенко.

За його словами, боротьба Сил оборони України буде продовжуватись до тих пір, поки буде логістична оборона.

"Треба врахувати можливсоті логістичного забезпечення. Вони, на жаль, теж обмежуються через вогневий контроль ворога. Боротьба буде продовжуватись з нашого боку, поки буде логістична оборона і залишаться варіанти для можливого виведення частини наших військ, які там залишаються, в критичний момент, з метою виконання подальших завдань", - зауважив генерал-лейтенант.

Бої в Авдіївці треба розглядати в контексті переходу до стратегічної активної оборони по всій лінії фронту, вважає він.

"Потрібно інтенсивно будувати інженерні рубежі з мінуваннями на більш загрозливих напрямках. На жаль, ворог поступово здійснює наступальні дії. Оборонною стратегічною операцією ці дії треба зупинити. В ході її проведення потрібно знищити якомога більше озброєння, техніки та живої сили противника. ЗСУ мають виграти час, щоб акумулювати нові сили для подальших дій у 2024 році", - резюмував Романенко.

  • 13 грудня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські війська незначно просунулися поблизу Авдіївки на Донеччині.

    "Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки)", – йдеться у звіті.

  • 14 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
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