В Боснії заарештували главу розвідки: звинувачують у підробці диплому

Про це пише Reuters.



У середу боснійська поліція заарештувала керівника спецслужб країни за звинуваченнями у відмиванні грошей і зловживанні службовим становищем для підробки університетських дипломів, повідомили в поліції та прокуратурі.



Осман Мехмедагіч, керівник Агентства розвідки та безпеки (OSA), був заарештований на вимогу державної прокуратури, розповів журналістам речник поліції Сараєво Мірза Хадзябдіч.



У заяві прокуратури йдеться про розслідування щодо Мехмедагіча за злочинні дії, пов'язані із зловживанням службовим становищем або повноваженнями, підробкою документів та відмиванням грошей.



Речник поліції зазначив, що додаткова інформація буде доступна пізніше у середу.



Минулого місяця поліція заарештувала директора Американського університету в Сараєво та Тузлі та двох його співробітників за незаконну видачу диплома Мехмедагічу.



У жовтні Мехмедагіч та його співробітник були звинувачені у зловживанні службовим становищем за те, що він нібито використовував агентські ресурси для шпигунства чоловіка, який подав проти нього кримінальну скаргу, але суд виправдав їх. Прокурори подали апеляцію.

