В Чорнобаївці ЗСУ ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, – Арестович
Українські захисники на аеродромі в Чорнобаївці ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
"За добу наші війська, як ми попередньо повідомляли, зараз можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. І це сталося на аеродромі в Чорнобаївці", – розповів він.
- Нагадаємо, 24 березня Збройні Сили України здійснили десятий результативний обстріл російських окупантів у Чорнобаївці на Херсонщині.
- Додамо, протягом попередньої доби ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем.
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