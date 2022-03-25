В Чорнобаївці ЗСУ ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, – Арестович

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"За добу наші війська, як ми попередньо повідомляли, зараз можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. І це сталося на аеродромі в Чорнобаївці", – розповів він.

Нагадаємо, 24 березня Збройні Сили України здійснили десятий результативний обстріл російських окупантів у Чорнобаївці на Херсонщині.

Додамо, протягом попередньої доби ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем.