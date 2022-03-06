В Енергодарі не працює Vodafone і є перебої в роботі інтернету, - мер Орлов
Станом на 6 березня в Енергодарі Запорізької області не працює мобільний оператор Vodafone та є проблеми з роботою інтернет-провайдерів
Про це заявив мер міста Дмитро Орлов.
"В Енергодарі не працює мобільний оператор Vodafone", - повідомив він.
За поки що непідтвердженою інформацією, така ж ситуація в сусідньому Дніпрорудному та навколишніх населених пунктах. Причини відсутності мобільного зв'язку намагаються з'ясувати.
"Також в Енергодарі є проблема з роботою Інтернет-провайдерів", - додав Дмитро Орлов.
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