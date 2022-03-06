В Енергодарі не працює Vodafone і є перебої в роботі інтернету, - мер Орлов

Про це заявив мер міста Дмитро Орлов.



"В Енергодарі не працює мобільний оператор Vodafone", - повідомив він.



За поки що непідтвердженою інформацією, така ж ситуація в сусідньому Дніпрорудному та навколишніх населених пунктах. Причини відсутності мобільного зв'язку намагаються з'ясувати.



"Також в Енергодарі є проблема з роботою Інтернет-провайдерів", - додав Дмитро Орлов.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

4 березня в Енергодарі не було чужинців і обстрілів, а на ЗАЕС радіаційний фон був у нормі, однак мешканців закликали менше перебувати на вулиці.

5 березня у мережі з'явились світлини Запорізької АЕС в Енергодарі після атаки російських окупантів.

Російські війська залишаються в Енергодарі та контролюють АЕС.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb