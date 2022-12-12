В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, ситуацію ускладнює погода, - Укренерго
В енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності, ситуацію ускладнює негода, тож в усіх областях можливі аварійні вимкнення світла
Про це повідомляє Укренерго.
"Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. За минулий тиждень енергосистема зазнала трьох російських атак – уже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні. Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їхньої роботи", - зазначили в компанії.
За інформацією Укренерго, на Одещині після останніх обстрілів ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.
Енергетики працюють над усуненням наслідків російських атак на об'єкти критичної інфраструктури України, однак поривчастий вітер і мокрий сніг ускладнюють перебіг ремонтних робіт.
"Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення", - зазначили в Укренерго.
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