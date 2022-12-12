Про це повідомляє Укренерго.

"Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. За минулий тиждень енергосистема зазнала трьох російських атак – уже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні. Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їхньої роботи", - зазначили в компанії.

За інформацією Укренерго, на Одещині після останніх обстрілів ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.

Енергетики працюють над усуненням наслідків російських атак на об'єкти критичної інфраструктури України, однак поривчастий вітер і мокрий сніг ускладнюють перебіг ремонтних робіт.

"Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення", - зазначили в Укренерго.