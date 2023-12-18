В ЄС залишилися невикористаними понад 200 млн доз вакцин від COVID-19 на €4 млрд, - Politico

Про це йдеться у статті Politico.

За даними видання, з моменту схвалення перших вакцин проти коронавірусу наприкінці 2020 року країни ЄС спільно прийняли 1,5 мільярда доз. Багато з них зараз лежать на звалищах по всьому континенту.

Як зазначає видання, нелегко виявити, скільки вакцин було викинуто. Уряди, включно з другою за чисельністю населення країною ЄС Францією, неохоче розкривають масштаби відходів.

Розрахунки Politico базуються на цифрах з 19 європейських країн. Однак, видання наголошує, що реальна кількість викинутих вакцин, імовірно, набагато вища.

До прикладу, Німеччина, надала виданню дані про відходи в червні 2023 року, на той час на складах було ще 120 млн вакцин. Відтоді виробники також представили нові версії вакцин, які адаптовані до останніх варіантів коронавірусу, що робить старі вакцини застарілими, тож їх, швидше за все, викинуть.

Politico оцінює вартість 215 мільйонів витрачених вакцин у понад 4 мільярди євро на основі на ціни на вакцини, які повідомляються в ЗМІ. Для країн, які повідомили лише загальну кількість знищених вакцин, без розбивки за типом вакцини, видання використало середньозважену ціну в 19,39 євро.

"Знову ж таки, ця цифра майже напевно є мінімальною. Але навіть 4 мільярди євро - це значна сума, яка дорівнює великому інфраструктурному проєкту чи річним видаткам на охорону здоров’я Хорватії", - зазначають аналітики.

Водночас багато вакцин, про які йде мова, було придбано на піку пандемії у 2021 році, коли ЄС, США та Великобританія намагалися забезпечити обмежену кількість доз. Саме в той час ЄС уклав найбільший контракт на закупівлю 1,1 мільярда доз у Pfizer і BioNTech.