В Естонії чиновникам заборонять використовувати ТікТок на робочих телефонах
Держслужбовцям в Естонії буде заборонено встановлювати на робочі телефони додаток TikTok. Рішення пов'язане із заходами безпеки
Про це заявив міністр інформаційних технологій і зовнішньої торгівлі Крістіан Ярван, інформує ERR.
За словами посадовця, доступ до соціальної мережі TikTok для співробітників державних установ буде закритий уже до кінця цього місяця. Додаток автоматично видалять із централізованої системи управління смартфонами.
При цьому заборона стосується лише робочих телефонів чиновників, наголосив Ярван.
"Якщо державний службовець користується своїм приватним телефоном на роботі, ми не будемо втручатися. Перш за все це стосуватиметься лише TikTok, який буде видалено з виданих державою смартфонів", - сказав міністр.
- 28 грудня на всіх офіційних пристроях палати представників США заборонили використання китайського відеододатка TikTok.
- 24 березня державним службовцям у Франції заборонили встановлювати та використовувати низку розважальних додатків на робочих телефонах.
- 27 березня у США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства.
- 27 березня стало відомо, що співробітникам шведських збройних сил заборонили використовувати соціальну мережу TikTok на своїх робочих телефонах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.55
Купівля 37.55Продаж 38.4
-
EUR
Купівля 40.34Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе