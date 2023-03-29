Про це заявив міністр інформаційних технологій і зовнішньої торгівлі Крістіан Ярван, інформує ERR.

За словами посадовця, доступ до соціальної мережі TikTok для співробітників державних установ буде закритий уже до кінця цього місяця. Додаток автоматично видалять із централізованої системи управління смартфонами.

При цьому заборона стосується лише робочих телефонів чиновників, наголосив Ярван.

"Якщо державний службовець користується своїм приватним телефоном на роботі, ми не будемо втручатися. Перш за все це стосуватиметься лише TikTok, який буде видалено з виданих державою смартфонів", - сказав міністр.