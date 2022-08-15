В Естонії на стендах при в’їзді у Нарву невідомі намалювали символи російської агресії

Про це повідомило видання Postimees.

Як йдеться у повідомленні, у ці вихідні на в'їзді до міста Нарва-Йиесуу на декількох стендах з'явився символ російської агресії – буква Z.

Член правління Нарвського товариства захисту давнини Сергій Цвєтков у неділю, 14 серпня, виявив, що невідомі намалювали великі літери Z на двох стендах на в'їзді до міста Нарва-Йєсуу.

"Біля стенда вже стояла поліцейська машина та співробітники фіксували порушення. Однак жодних дій не було, знаки агітації за "руський мір" залишалися до пізнього вечора і не виключено, що і зараз ці літери – символ агресії Росії – як і раніше прикрашають в'їзд у місто, підкреслюючи, що нібито на думку багатьох місцевих жителів, Нарва та Нарва-Йиесуу – не Естонія", - повідомив Цвєтков.

За інформацією Postimees, мер Нарви-Йесуу Максим Ільїн зазначив, що літери Z також з'явилися вчора на автобусних зупинках.

"Протягом вчорашнього дня їх прибрали звідти. Рештою, яка ще залишилася, ми займаємося", - сказав Ільїн.

Попередньо премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни перестати видавати громадянам РФ туристичні візи. А пізніше премʼєрка Фінляндії Санна Марін підтримала обмеження видачі росіянам віз у Європу та заявила, що очікує, аби відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС

11 серпня уряд Естонії заявив, що за тиждень закриє в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

Знімальну групу "Известий" зняли з поїзда, що прямує з Нарви до Таллінна, і затримали в Естонії.

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