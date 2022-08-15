В Естонії на стендах при в’їзді у Нарву невідомі намалювали символи російської агресії
На вихідних, 14–15 серпня, в Естонії на стендах при в’їзді у Нарву невідомі намалювали символи російської агресії, літери Z також з'явилися на автобусних зупинках
Про це повідомило видання Postimees.
Як йдеться у повідомленні, у ці вихідні на в'їзді до міста Нарва-Йиесуу на декількох стендах з'явився символ російської агресії – буква Z.
Член правління Нарвського товариства захисту давнини Сергій Цвєтков у неділю, 14 серпня, виявив, що невідомі намалювали великі літери Z на двох стендах на в'їзді до міста Нарва-Йєсуу.
"Біля стенда вже стояла поліцейська машина та співробітники фіксували порушення. Однак жодних дій не було, знаки агітації за "руський мір" залишалися до пізнього вечора і не виключено, що і зараз ці літери – символ агресії Росії – як і раніше прикрашають в'їзд у місто, підкреслюючи, що нібито на думку багатьох місцевих жителів, Нарва та Нарва-Йиесуу – не Естонія", - повідомив Цвєтков.
За інформацією Postimees, мер Нарви-Йесуу Максим Ільїн зазначив, що літери Z також з'явилися вчора на автобусних зупинках.
"Протягом вчорашнього дня їх прибрали звідти. Рештою, яка ще залишилася, ми займаємося", - сказав Ільїн.
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