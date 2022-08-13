В Естонії затримали пропагандистів російського видання "Известия"

Про це повідомляють "Известий" в телеграм.

"Кореспондент Ксенія Солдатова та оператор Дмитро Тимофєєв їхали у поїзді з Нарви до Таллінна. У вагоні до них підійшли поліцейські, зняли з поїзда і відвезли до відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

"Известия" уточнили, що Солдатова та Тимофєєв "відвідували країну як туристи" і зазначили, що "у чому звинувачують Солдатову та Тимофєєва, поки невідомо".

"Однак журналісти не змогли проігнорувати останні події, які відбувалися в Естонії. Вони вирішили підготувати матеріали про обмеження видачі віз росіянам та позбавлення танка Т-34 статусу пам'ятника", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі "Известий".

У журналістів забрали мобільні телефони. Згодом до Солдатової та Тимофєєва до дільниці вже приїхали представники міграційних служб.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала затримання співробітників "Известий":

"Посольство Росії в Естонії тримає на контролі цю ситуацію. Робляться всі необхідні дії для надання необхідного сприяння російським журналістам. До місця їхнього перебування направлений консульський співробітник".

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