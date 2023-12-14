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В Європарламенті закликали надіслати найсильніші сигнали Україні на саміті лідерів ЄС, Боррель заявив про титанічні зусилля Києва

14 грудня, 2023 четвер
13:55
Світ Саміт ЄС

В Європарламенті вважають за необхідне надіслати найсильніші сигнали Україні щодо майбутнього членства в Євросоюзі. При цьому про негайний вступ не йдеться

Про це європейські політики сказали перед самітом у Брюсселі 14 грудня, передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо. 

Так, Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що підтримка для України є питанням життя і смерті.  

Саміт ЄС, Жозеп Боррель

Фото: Getty Images

 

"Україна зробила титанічні зусилля для виконання умов. Ми як європейська комісія надали позитивну оцінку цьому. І ми будемо продовжувати захищати нашу позицію щодо для відкриття переговорів про вступ України", - сказав він.

Подібну думку висловив і президент Литви Ґітанас Науседа.

"Це в наших руках. Ми можемо ухвалити це рішення, але й можемо все змарнувати. Думаю, народ України та Молдови заслуговує на це, бо вони вклали дуже багато зусиль, щоб виконати рекомендації ЄК. Вони заслуговують на позитивне рішення. Коли та як ми зможемо ухвалити ці позитивні рішення? Побачимо сьогодні", - сказав він.

Своєю чергою президентка Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що у випадку з Україною не йдеться про миттєве членство в ЄС, а лише про наступний крок на цьому шляху.

"Розширення ЄС - це ситуація, яка для всіх буде переможцями. Україна має отримати моральну, політичну, фінансову підтримку, на яку вона заслуговує. І ми як Європейський Союз цього потребуємо для нашої безпеки. Ми хотіли б бачити сьогодні об'єднану, одностайну позицію, щоби надіслати найсильніші сигнали Україні, яка веде війну за нас. Ми не говоримо про миттєве членство, а про наступний крок на шляху до цього", - заявила вона.

Що відомо про вступ України до ЄС

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу. 

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

13 листопада депутати Європарламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Водночас очільник уряду Угорщини Віктор Орбан, який прибув на саміт Європейського Союзу, сказав, що його позиція не змінилася: Україна не готова до вступу до ЄС.

Україна
ЄС
Європарламент
євроінтеграція
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