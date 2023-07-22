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В Індії стався масштабний зсув ґрунту: 22 людини загинули, понад 100 залишаються під завалами

22 липня, 2023 субота
12:21
Світ на фото: зсув ґрунту

В індійському селі Іршалваді в західному штаті Махараштра стався зсув ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше 22 жителі, ще понад сотня людей досі залишаються під завалами

Про це повідомляє BBC.

Протягом останніх двох тижнів у кількох штатах Індії пройшли сильні дощі, що спровокувало повені та зсуви. Метеорологічний департамент Індії повідомив, що протягом наступних кількох днів опади триватимуть у деяких частинах штату Махараштра, включаючи район Райгад.

Зазначається, що масштабний зсув ґрунту у селі Іршалваді стався у ніч проти середи, 19 липня, зруйнувавши кілька будинків. За даними уряду, станом на зараз досі зниклими безвісти вважаються близько 105 людей.

До рятувальних операцій залучено рятувальників, поліцію та медиків, а також місцевих жителів і туристів. Влада штату розповіла, що село розташоване на вершині пагорба, тому це ускладнює рятувально-пошукові роботи. Гора, яка стала слизькою через дощі, ускладнює доступ важких машин, таких як JCB, і чиновники кажуть, що значну частину бруду довелося очищати вручну.

За словами офіційних осіб, біля підніжжя пагорба були створені табори допомоги. Наразі вдалося врятувати близько 98 людей.

Глава штату Екнат Шінде пообіцяв виплатити сім'ям загиблих по 500 000 рупій (6000$).

  • 15 липня повідомлялося, що у Південній Кореї через паводки та зсуви загинула 21 людина, 10 зникли безвісти. Понад шість тис. людей евакуювали.

Індія
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