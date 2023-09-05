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В Індії зафіксували 61 тис. блискавок за дві години: загинуло 12 людей та 8 свійських тварин

5 вересня, 2023 вiвторок
02:10
Світ блискавка

В східному штаті Індії Одіша упродовж двох годин вдарило близько 61 тис. блискавок, внаслідок стихії загинуло щонайменше 12 людей, більше десятка постраждали

Про це повідомляє Independent.

Управління з ліквідації наслідків стихійних лих штату Одіша повідомило, що 2 вересня до 17:00 було зафіксовано щонайменше 36 597 блискавок типу "хмара-хмара" (виникає між двома або більше окремими хмарами), а кількість ударів із хмари в землю - 25 753.   

Окрім 12 людей, від ударів блискавки також загинуло 8 тварин із числа великої рогатої худоби.

Уряд Одіші оголосив про компенсацію в розмірі 400 000 рупій ($4,8 тис.) для кожної з родин загиблих.

Департамент метеорології Індії, попередив, що грози і екстремальні погодні умови в Одіші, ймовірно, продовжаться до четверга.

Удари блискавки відбулися через активну циркуляцію циклону над Бенгальською затокою. Очікується, що протягом наступних 24 годин циркуляція посилиться в зону низького тиску, що призведе до сильної зливи в штаті.

4 вересня відомство оголосило помаранчевий рівень небезпеки (сильні опади) для 7 районів і жовтий для інших районів.

3 вересня Одіша зафіксувала понад 5300 ударів блискавки по всьому штату.

Під час сезону мусонів (вітри, які змінюють напрямок двічі на рік) удари блискавки є досить поширеним явищем у східній частині Індії, але така велика кількість ударів за один день була рекордною.

Уряд Індії запустив мобільний додаток Damini для відстеження інформації, пов’язаної з грозами.

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