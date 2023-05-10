В Ірані щотижня страчують понад 10 людей, - ООН
Верховний комісар з прав людини ООН занепокоєний збільшенням кількості страт та закликав іранську владу скасувати смертну кару
Про це інформує ООН.
Зазначається, що з початку року в країні стратили щонайменше 209 осіб.
"У середньому цього року в Ірані щотижня страчують понад десять людей. Минулого року було страчено близько 580 осіб. Це жахливий рекорд, особливо, якщо звернути увагу на зростаючу тенденцію щодо загального скасування смертної кари", - заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.
За даними організації, тільки за останні 14 днів було страчено щонайменше 45 осіб, у тому числі 22 представники белуджської меншини. Більшість звинувачень пов’язані з наркотиками.
"Запровадження смертної кари за злочини, пов’язані з наркотиками, несумісне з міжнародними нормами та стандартами прав людини", - наголосив Тюрк.
- В Ірані стратили двох чоловіків, яких засудили до смертної кари за богохульство. Обидва страчених керували десятками антирелігійних вебсайтів. Вони були присвячені ненависті до ісламу, пропаганді антеїзму та образам святинь.
- 6 травня в Ірані стратили іранця зі шведським громадянством Хабіба Чааба за підозрою в нападі на військовий парад у 2018 році.
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