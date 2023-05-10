Про це інформує ООН.

Зазначається, що з початку року в країні стратили щонайменше 209 осіб.

"У середньому цього року в Ірані щотижня страчують понад десять людей. Минулого року було страчено близько 580 осіб. Це жахливий рекорд, особливо, якщо звернути увагу на зростаючу тенденцію щодо загального скасування смертної кари", - заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

За даними організації, тільки за останні 14 днів було страчено щонайменше 45 осіб, у тому числі 22 представники белуджської меншини. Більшість звинувачень пов’язані з наркотиками.

"Запровадження смертної кари за злочини, пов’язані з наркотиками, несумісне з міжнародними нормами та стандартами прав людини", - наголосив Тюрк.