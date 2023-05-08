В Ірані двох людей стратили за богохульство

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що стратили Юсефа Мехрдада та Садролла Фазелі Заре. Їх звинуватили у низці злочинів, зокрема в богохульстві, образі релігії ісламу, пророка та інших святинь. Коли саме чоловіків стратили, не вказали.

Обидва страчених керували десятками антирелігійних вебсайтів. Вони були присвячені ненависті до ісламу, пропаганді антеїзму та образам святинь.

Експерти ООН закликали більшість шиїтського мусульманського Ірану припинити переслідування та утиски релігійних меншин. Вони вказали на політику Ірану, спрямовану на переслідування людей з іншими релігійними переконаннями, зокрема християн і атеїстів.