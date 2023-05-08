В Ірані двох людей стратили за богохульство
В Ірані стратили двох чоловіків, яких засудили до смертної кари за богохульство
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що стратили Юсефа Мехрдада та Садролла Фазелі Заре. Їх звинуватили у низці злочинів, зокрема в богохульстві, образі релігії ісламу, пророка та інших святинь. Коли саме чоловіків стратили, не вказали.
Обидва страчених керували десятками антирелігійних вебсайтів. Вони були присвячені ненависті до ісламу, пропаганді антеїзму та образам святинь.
Експерти ООН закликали більшість шиїтського мусульманського Ірану припинити переслідування та утиски релігійних меншин. Вони вказали на політику Ірану, спрямовану на переслідування людей з іншими релігійними переконаннями, зокрема християн і атеїстів.
- 6 травня в Ірані стратили іранця зі шведським громадянством Хабіба Чааба за підозрою в нападі на військовий парад у 2018 році.
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