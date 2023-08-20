В ISW пояснили, для чого Путін їздив до Ростова
Експерти ISW вважають, що президент РФ Володимир Путін відвідав військовий штаб у Ростові, аби продемонструвати свій контроль над ситуацією в країні та російській армії
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Так, 19 серпня в Ростові-на-Дону президент Росії зустрівся з начальником російського Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим, а також зі старшими офіцерами в штабі Південного військового округу.
Повідомляється, що ця поїздка стала першим візитом Путіна до Ростова-на-Дону після подій, коли ПВК Вагнера захопила цей штаб 23-24 червня.
"Путін рідко відвідує райони, пов’язані з війною в Україні; у квітні відвідав Херсонську та Луганську області, у березні - Маріуполь", - зазначають аналітики Інституту.
На їхню думку, візит Путіна до Ростова, ймовірно, є публічним жестом, яким диктатор хоче показати, що він все ще підтримує Герасимова та його групу командирів, попри те, що вони не змогли зупинити заколот вагнерівців, або досягти військових цілей, які президент ставив перед ними.
В ISW також додали, що візит Путіна відбувся приблизно через два місяці після повстання, і він, ймовірно, намагається представити себе таким, що контролює свій режим і армію.
- Напередодні у Кремлі повідомили, що президент Росії Володимир Путін провів нараду у штабі угруповання армії РФ у Ростові-на-Дону.
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