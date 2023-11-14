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Війна з Росією: хроніка
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В ISW пояснили мету суперечливих повідомлень пропагандистів про відхід армії РФ на лівобережжі Херсонщини

14 листопада, 2023 вiвторок
04:24
Війна з Росією Херсон

Російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ РФ оприлюднити, а потім відкликати повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині в рамках інформаційної операції. Її ціллю є змусити українські сили недооцінити наявну російську живу силу на лівомі березі Херсонської області

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Окрім цього, відкликані повідомлення про перегрупування російських військових на східному березі Херсонської області можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування. Вони могли передчасно вийти в інформаційний простір.

Ще одна гіпотеза військових аналітиків, що зовнішнє джерело під виглядом Міністерства оборони Росії передало російським державним ЗМІ інформацію про "перегрупування" російських військ на лівому березі Херсонської області.

Аналітики ISW вважають, що незалежно від причин і обставин повідомлень ТАСС і РІА"Новости", реакція на них свідчить про те, що події в Херсонській області залишаються дуже болючими в інформаційному просторі РФ.

ISW також підкреслює, що російський медіа-простір досі не згуртувався навколо єдиної риторики про те, що відбувається на східному березі Дніпра.

Херсонщина
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