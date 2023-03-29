В ISW припустили, скільки росіяни захопили відсотків території Бахмута

Про це повідомляє ISW.

У звіті йдеться про те, що сили ПВК "Вагнер", ймовірно, захопили промисловий комплекс АЗОМ на півночі Бахмута і продовжують просуватися вглиб міста.

На думку експертів, "вагнерівці", можливо, намагаються закріпити успіхи в північній і центральній частинах Бахмута, щоб просунутися до центру міста і розширити свою зону контролю на західну частину Бахмута.

За оцінками ISW, за останні сім днів російські війська просунулися ще на п'ять відсотків території Бахмута, і наразі вони займають приблизно 65 відсотків міста.