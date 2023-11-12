В ISW проаналізували причетність ГУР до ударів по території РФ за останні два дні
Головне управління військової розвідки Міноборони України було причетне до щонайменше одного з трьох ударів по території Росії за період 10-11 листопада
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Українське видання "Суспільне Крим", посилаючись на джерела в ГУР, заявило, що вони організували вибух залізничних колій у Рязанській області, внаслідок якого вранці 11 листопада з рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда.
Джерело повідомило, що вибух найближчим часом ускладнить матеріально-технічне забезпечення російських військ. За словами росіян, потяг перевозив мінеральні добрива, а ситуація не торкнулася пасажирських і первинних поїздів.
Російське державне інформаційне агентство РИА Новости заявило, що сходження з рейок сталося через "втручання сторонніх осіб".
Головне управління МНС по Тамбовській області також заявило, що пожежа площею 300 квадратних метрів виникла на пороховому заводі. заводу біля Котовської в ніч на 11 листопада. Повідомляється, що очевидці чули вибухи перед тим, як спалахнула пожежа. Це вже другий подібний інцидент на цьому пороховому заводі після того, як у червні 2023 року під час пожежі там загинули п'ятеро людей.
Прессекретар ГУР Андрій Юсов 11 листопада повідомив, що не можна офіційно ні підтвердити, ні спростувати інформацію про події в Росії, такі як вибух на пороховому заводі під Тамбовом або сходження потягу з рейки, але подібні удари тривають.
На геолокаційних кадрах, опублікованих 10 листопада, також видно дим зі споруд в Коломні Московської області. Російські джерела стверджують, що місцеві жителі чули вибухи біля ДП "Конструкторське бюро машинобудування" держкорпорації "Ростех" у Коломні, яке спеціалізується на ракетних системах. Росіяни також стверджували, що армія РФ збила один або кілька безпілотників над Конструкторським бюро машинобудування, а російське інсайдерське джерело стверджувало, що безпілотник впав на будівлю.
Міністерство оборони РФ заявило, що російські ППО збили два українських безпілотники над Смоленською та Московською областями в ніч на 10 листопада, а відомий російський мілблогер також повідомив, що російські ППО перехопили кілька повітряних цілей над Смоленською областю та Коломною вночі.
- Напередодні представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що триває підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі.
- 11 листопада на залізниці Рязанської області РФ стався вибух, після чого із рейок зійшов вантажний потяг з 19 вагонами. Росіяни заявили про "втручання сторонніх осіб", а українські ЗМІ повідомляють про спецоперацію ГУР.
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