В ISW розповіли, чи вплинуть реформи Шойгу на перебіг війни в Україні

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що плани Шойгу демонструють наміри Росії реформувати армію для ведення широкомасштабних бойових дій із застосуванням звичайного озброєння не лише на території України, а й загалом. Утім наразі не зрозуміло, чи розвиватимуться збройні сили РФ упродовж трьох років, як раніше це описував очільник російського міноборони.

Також зазначають, що Росія може номінально сформувати нові дивізії. Проте наразі все ще не зрозуміло, чи матиме вона достатньо сил, щоб повністю укомплектувати їх до доктринальної чисельності під час війни проти України.

Так Шойгу раніше вже оголошував нові військові реформи в Росії, які так і не були реалізовані. Зокрема, він хотів до кінця 2022 року сформувати 12 нових підрозділів Західного військового округу, а також набрати на службу 100 тис. резервістів у серпні 2021 року. Утім тоді цьому завадили економічні проблеми, з якими Росія продовжуватиме стикатися і які, на думку аналітиків, ускладнюватимуть спроможність російського військового командування постачати нові сили.

Крім того, в ISW вважають, що реформа та експансія в окреслених Шойгу масштабах не відбудуться вчасно, щоби суттєво вплинути на перебіг бойових дій в Україні на багато місяців. Проте вони можуть змінити співвідношення сил до 2024 року, що дозволить створити умови для більш серйозної військової загрози з боку Росії для її країн-сусідів, у тому числі для НАТО.

21 грудня 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність російських збройних сил до 1,5 млн осіб. Згодом, 17 січня 2023 року, президент РФ Володимир Путін доручив за наступні три роки збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців.

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