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В ISW відзначають, що спроби наступу РФ біля Бахмута та Авдіївки не мають успіху

26 вересня, 2023 вiвторок
04:48
Новини розбита російська техніка

Російські військові продовжують спроби наступу в районі Бахмута та Авдіївки, однак не мають успіху

Про це йдеться у звіті ISW.

За даними ISW, кілька російських військових блогерів 24 і 25 вересня заявили, що російські війська витіснили українські війська з їхніх позицій в Оріхово-Василівці і що російські війська зараз контролюють населений пункт. Інший військовий кореспондет РФ визнав, що візуального підтвердження цих тверджень немає.

Також повідомляється, що російські війська контратакують поблизу Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута).

25 вересня українські війська продовжували наступальні дії під Бахмутом. Речник Східної групи військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що українські війська звільнили додатково 2 км території на бахмутському напрямку. Український Генштаб також повідомляв, що російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на схід і південний схід від Богданівки.

Російське Міністерство оборони стверджувало, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Майорського (20 км на південь від Бахмута).

Російські блогери писали, що українські війська намагалися прорвати російські оборонні позиції вздовж залізниці на схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Інший російський блогер зазначив, що останнім часом лінія фронту під Бахмутом не змінилися.

Також, 25 вересня російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на західній околиці Донецька) і безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки. (36 км на південний захід від Авдіївки).

  • Як зазначають у Генштабі ЗСУ, впродовж доби армія противника не покидала спроб відбити втрачені позиції біля Кліщіївки на Донеччині та Роботиного на півдні. Втрати серед окупантів сягнули 276 тисяч осіб.
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