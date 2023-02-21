Про це пише CNN.

"Мені здається практично неможливим відправлення італійських винищувачів", – сказав Таяні.

Він нагадав, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зараз відвідує Київ. Таяні наголосив, що очільниця італійського уряду запевнить президента Володимира Зеленського в подальшій підтримці України.

"Через кілька тижнів у співпраці з французами ми також відправимо в Україну зенітний ракетний комплекс Samp-T", – зазначив Таяні.

За його словами, Італія також хоче підтримати Україну після війни.

"Ми входимо до числа країн, які найбільше конфіскували кошти у російських олігархів, ми говоримо про понад 2 мільярди, гроші, які можуть бути використані для відновлення країни", - резюмував дипломат.