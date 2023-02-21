В Італії назвали передачу Україні своїх винищувачів "практично неможливою"
Голова МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що Київ навряд чи отримає італійські винищувачі. Водночас країна готова допомогти у повоєнній відбудові України
Про це пише CNN.
"Мені здається практично неможливим відправлення італійських винищувачів", – сказав Таяні.
Він нагадав, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зараз відвідує Київ. Таяні наголосив, що очільниця італійського уряду запевнить президента Володимира Зеленського в подальшій підтримці України.
"Через кілька тижнів у співпраці з французами ми також відправимо в Україну зенітний ракетний комплекс Samp-T", – зазначив Таяні.
За його словами, Італія також хоче підтримати Україну після війни.
"Ми входимо до числа країн, які найбільше конфіскували кошти у російських олігархів, ми говоримо про понад 2 мільярди, гроші, які можуть бути використані для відновлення країни", - резюмував дипломат.
- Раніше Італія схвалила шостий пакет військової допомоги Україні.
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