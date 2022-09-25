В Італії стартувало голосування на дострокових виборах
Цієї неділі 25 вересня в Італії проходять дострокові парламентські вибори, голосування на дільницях розпочалося о 7 годині ранку
Про це повідомляє Reuters.
Волевиявитись італійці зможуть до 23:00, після чого дільниці зачиняться та розпочнеться підрахунок голосів.
За попередніми прогнозами, у результаті цих виборів країну може очолити найправіший уряд країни з часів Другої світової війни. Також йдеться про те, що посаду прем'єр-міністра вперше займе жінка.
За даними опитувань, перемогу на виборах може здобути правий альянс на чолі з партією "Брати Італії" Джорджії Мелоні.
Проте можливі варіанти, оскільки упродовж останніх днів зросла підтримка партії "Рух п'яти зірок". Це може поставити під загрозу шанси правого альянсу отримати більшість у Сенаті чи верхній палаті та ускладнити процес формування уряду.
Але навіть у випадку однозначного результату наступний уряд приступить до виконання обов’язків не раніше кінця жовтня, а новий парламент збиратиметься лише 13 жовтня.
- Нагадаємо, 14 липня прем'єр Італії Маріо Драгі оголосив, що подає у відставку, але президент відхилив прохання прем'єра.
- 21 липня президент Італії "взяв до уваги" прохання про відставку прем'єр-міністра Драгі.
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