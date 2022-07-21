Відставка прем'єра Італії Драгі

Про це повідомила газета Il Sole 24 Ore із посиланням на джерела в парламенті.

У повідомленні йдеться, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосить про відставку на засіданні членів палати депутатів, у четвер.

"Тож вчора ввечері прем’єр-міністр вирішив дочекатися дебатів у сьогоднішньому залі, а потім вранці піти до резиденції президента Італії, щоб подати прохання про свою відставку", - пише Il Sole 24 Ore.

За даними джерела, таке рішення Маріо Драгі прийняв після голосування сенаторів, які хоч і підтримали резолюцію про довіру до ради міністрів, однак без абсолютної більшості. Це свідчить про відсутність коаліції у провідній партії Італії.

Як повідомлялося, 20 липня сенат Італії підтримав резолюцію лише 95 голосами з 321. Це найнижчий результат, якого уряд досяг у цьому законодавчому органі.

"На практиці національна єдність розвалюється. Суть у тому, що більше немає можливості продовжувати законодавчу владу, вона закінчується тією формулою політично "нейтрального" уряду, який створив глава держави", - пише видання.

Раніше Драгі вже спробував піти зі своєї посади, однак президент Італії Серджо Матарелла не прийняв відставку, натомість попросив голову уряду з'ясувати в парламенті, чи може його уряд розраховувати на підтримку.

Прем'єр Італії Маріо Драгі оголосив, що подає у відставку, але президент відхилив прохання прем'єра.

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