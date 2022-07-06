В Ізраїлі помер опонент Путіна, публіцист і бізнесмен Слава Рабінович
В Ізраїлі помер російський та американський інвестиційний фінансист, політичний аналітик та публіцист Слава Рабінович
Про це повідомили у Twitter підприємець Леонід Невзлін та журналістка Надія Кеворкова.
"Слави більше немає. Сьогодні кремація. Він був світлою та сміливою людиною. Після аварії у вересні минулого року він так і не зміг вилізти з жахливих наслідків для здоров'я та катастрофічної втрати якості життя. Світла пам'ять", – повідомив Невзлін.
Слава Рабінович відкрито звинуватив Путіна у вбивстві Нємцова.
Раніше повідомлялося, що у вересні 2021 року на Рабіновича наїхав автомобіль, сильно травмувавши ноги. Публіцист довго лежав у лікарні з важкими переломами – відкритий перелом обох гомілок; ліва роздроблена та пошкоджений колінний суглоб. Також були зламані пальці лівої стопи.
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