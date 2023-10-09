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В Ізраїлі внаслідок атак ХАМАС загинули щонайменше четверо громадян США

9 жовтня, 2023 понедiлок
05:41
Світ ХАМАС напав на Ізраїль

За даними американських чиновників, щонайменше четверо громадян США були серед загиблих в Ізраїлі під час суботніх атак ХАМАС

Про це повідомляє Haaretz з посиланням брифінг високопосадовців держдепа і міноборони США законодавцям США в неділю ввечері. Чиновники також зауважили, що загальна кількість жертв, імовірно, зросте найближчими днями.

Раніше того самого дня Білий дім підтвердив кілька смертей громадян США. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена понаднормово працює над перевіркою жертв і заручників – громадян США. Він додав, що офіційні особи США залишаються на зв’язку зі своїми ізраїльськими колегами.

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Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що серед заручників були "десятки" американських громадян.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський Джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського Джихаду на територію Ізраїлю.

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