В кайданках і з пакетом на голові: у Туреччині заявили, що січнева смерть українки в Бодрумі була самогубством

Про це повідомляє Hromadske.

Розслідування завершено. Прокуратура зазначила, що дівчина покінчила життя самогубством, нібито імітуючи сцену з фільму "Життя Девіда Гейла".

Дівчина сиділа на стільці в кайданках за спиною й поліетиленовим пакетом на голові.

Правоохоронці зазначили, що двері до будинку дівчини були зачинені зсередини. Окрім того, у будинку були зачинені зсередини вікна. Слідчі не змогли знайти відбитки сторонньої людини.

Версію щодо самогубства, на думку правоохоронців, також підтверджує і те, що біля дівчини знайшли також шарф та трубу водонагрівача.



Прокуратура зазначає, що немає доказів про вбивство.



