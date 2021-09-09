В кайданках і з пакетом на голові: у Туреччині заявили, що січнева смерть українки в Бодрумі була самогубством
Прокуратура Туреччини встановила, що смерть Христини Новіцької у місті Бодрум є самогубством
Про це повідомляє Hromadske.
Розслідування завершено. Прокуратура зазначила, що дівчина покінчила життя самогубством, нібито імітуючи сцену з фільму "Життя Девіда Гейла".
Дівчина сиділа на стільці в кайданках за спиною й поліетиленовим пакетом на голові.
Правоохоронці зазначили, що двері до будинку дівчини були зачинені зсередини. Окрім того, у будинку були зачинені зсередини вікна. Слідчі не змогли знайти відбитки сторонньої людини.
Версію щодо самогубства, на думку правоохоронців, також підтверджує і те, що біля дівчини знайшли також шарф та трубу водонагрівача.
Прокуратура зазначає, що немає доказів про вбивство.
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