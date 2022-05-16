В Харків повертатись зарано, ворог ще близько до міста, - депутат міськради

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Небезпека в місті ще є, ворог поряд і в будь-який момент може перейти в контрнаступ – очевидно, що він провалиться, проте зі злості окупанти можуть надалі обстрілювати місто", – сказав Абрамичев.



Депутат додав, що ситуація стабілізувалась у селі Циркуни, що поруч із містом, та у харківському районі "Північна Салтівка". Там де були активні бої, зараз території звільнені.



“Там ситуація зараз спокійна. Проте саме на цих напрямках було найгірше, там відбувалось обстріли нашого житлового комплексу "Північна Салтівка", – розповів він.



Також Абрамичев зауважив, в Харкові уже тиждень більш-менш тихо, ворога відкинуто на понад 30 км.

"Це стримує загарбників не стріляти реактивно-залповими системами" – додав він.



Що більше, депутат наголосив, що найголовнішими потребами Харкова залишаються ліки та харчові продукти.



Напередодні на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 4 людини, у той час додому щодня повертається щонайменше 2 тис. українців

Батальйон тероборони Харкова вийшов на ділянку державного кордону з РФ

Російська артилерія навмисно цілила по багатоповерхівках у Харкові. Про це повідомляє СБУ.