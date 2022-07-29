У колоніях Оленівки перебуває понад 10 тис. маріупольців, - радник міського голови Маріуполя Андрущенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко повідомив, що у двох колоніях Оленівки окупанти утримують понад 10 тис. цивільних громадян
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Я впевнений, що росіяни планували ударити по колонії в Оленівці, де перебувають українські військовополонені. І це не останнє, що може бути. В Оленівці є ще одна колонія. Є ще Волноваська колонія. Вони зовсім поруч. Це колонія загального режиму. В самій Оленівці є ще одна колонія. Вона називається Єнакіївська колонія. Цю колонію будували для того, щоб утримувати там довічно засуджених людей", - розповів Андрущенко.
Радник міського голови Маріуполя розповів, що в колоніях Оленівки окупанти утримують понад 10 тис. маріупольців.
"53-тя колонія в Оленівці була відкрита першою, як фільтраційна колонія. Вона просто набита людьми. За нашими даними, на дві колонії в Оленівці перебуває понад 10 тис. маріупольців. І це мова йде про цивільних громадян", - додав він.
- 29 липня збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені
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