Про це повідомили на сайті Слух.

"Через 14 років деякі пісні з "В країні ілюзій" звучать особливо актуально (або ж на сприйняття лірики впливають події), тому гадаємо, що Саша Чемеров не просто так "випустив" його зараз", - йдеться у повідомленні.

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Послухати альбом можна тут: Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer.

Довідка

Гурт "Димна Суміш" призупинив свою діяльність у 2012 році.

У 2016 гурт повернувся з двома піснями, згодом дав кілька концертів, виступив на фестивалі, після чого остаточно завершив свою діяльність у 2018 році через внутрішні конфлікти.

Раніше фронтмен гурту "Пирятин" Іван Семесюк висловив думку, що попри повномасштабну війну з РФ, "аби в Україні припинив лунати російський кальян-реп із авто, потрібно ще три війни".

12 липня Сергій Міхалок і Ляпис Трубецкой заспівали "Воїнів світла" українською в перекладі Жадана.

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