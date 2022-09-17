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"В країні ілюзій" нарешті можна слухати легально: альбом "Димної Суміші" з’явився на цифрових платформах

17 вересня, 2022 субота
16:42
Культура альбом "Димної Суміші" з’явився на цифрових платформах

Після багаторічної відсутності другий альбом гурту "Димна Суміш" під назвою "В країні ілюзій" знову можна слухати легально на різних цифрових платформах

Про це повідомили на сайті Слух.

"Через 14 років деякі пісні з "В країні ілюзій" звучать особливо актуально (або ж на сприйняття лірики впливають події), тому гадаємо, що Саша Чемеров не просто так "випустив" його зараз", - йдеться у повідомленні.

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Послухати альбом можна тут: Apple MusicSpotifyYouTube MusicDeezer.

Довідка

Гурт "Димна Суміш" призупинив свою діяльність у 2012 році.

У 2016 гурт повернувся з двома піснями, згодом дав кілька концертів, виступив на фестивалі, після чого остаточно завершив свою діяльність у 2018 році через внутрішні конфлікти.

  • Раніше фронтмен гурту "Пирятин" Іван Семесюк висловив думку, що попри повномасштабну війну з РФ, "аби в Україні припинив лунати російський кальян-реп із авто, потрібно ще три війни".
  • 12 липня Сергій Міхалок і Ляпис Трубецкой заспівали "Воїнів світла" українською в перекладі Жадана.

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