"В країні ілюзій" нарешті можна слухати легально: альбом "Димної Суміші" з’явився на цифрових платформах
Після багаторічної відсутності другий альбом гурту "Димна Суміш" під назвою "В країні ілюзій" знову можна слухати легально на різних цифрових платформах
Про це повідомили на сайті Слух.
"Через 14 років деякі пісні з "В країні ілюзій" звучать особливо актуально (або ж на сприйняття лірики впливають події), тому гадаємо, що Саша Чемеров не просто так "випустив" його зараз", - йдеться у повідомленні.
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Послухати альбом можна тут: Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer.
Довідка
Гурт "Димна Суміш" призупинив свою діяльність у 2012 році.
У 2016 гурт повернувся з двома піснями, згодом дав кілька концертів, виступив на фестивалі, після чого остаточно завершив свою діяльність у 2018 році через внутрішні конфлікти.
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