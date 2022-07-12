Сергій Міхалок і Ляпис Трубецкой заспівали "Воїнів світла" українською в перекладі Жадана
Музикант Сергій Міхалок і гурт Ляпис Трубецкой переспівали знамениту пісню "Воїни світла" українською мовою
Відеокліп на україномовну версію пісні музиканти оприлюднили на Youtube-каналі ЛЯПИС 98.
Українською мовою пісню переклав письменник і поет Сергій Жадан, повідомивши про це у Facebook.
"Завжди говорив, що в Сергія чудова українська) Переклав Ляпісам "Воїнів світла". Все добре має звучати українською", - написав Жадан.
Пісня "Воїни світла" набула популярності в Україні у 2014 році. Наприкінці березня 2014 року українські моряки з тральщика "Черкаси" в Криму заспівали цю пісню перед початком російського штурму.
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