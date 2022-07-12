Відеокліп на україномовну версію пісні музиканти оприлюднили на Youtube-каналі ЛЯПИС 98.

Українською мовою пісню переклав письменник і поет Сергій Жадан, повідомивши про це у Facebook.

"Завжди говорив, що в Сергія чудова українська) Переклав Ляпісам "Воїнів світла". Все добре має звучати українською", - написав Жадан.

Пісня "Воїни світла" набула популярності в Україні у 2014 році. Наприкінці березня 2014 року українські моряки з тральщика "Черкаси" в Криму заспівали цю пісню перед початком російського штурму.

Раніше, 9 липня, британський рок-гурт Coldplay виконав українською пісню "Океану Ельзи" під час концерту у Варшаві.

Фронтмен гурту "Пирятин" Іван Семесюк висловив думку, що попри повномасштабну війну з РФ, "аби в Україні припинив лунати російський кальян-реп із авто, потрібно ще три війни".