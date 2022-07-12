Митець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Українці якісно ще не змінилися, тотально. Боюся, що цей буремний процес ще довго триватиме. Аби в Україні остаточно перестав звучати російський кальян-реп з модних авто, можливо, потрібно ще три війни. Адже навіть ця повномасштабна війна не вплинула на світогляди багатьох людей. Але перший крок зроблено і цей процес вже незворотній", - зазначив Семесюк.

Музикант додав, що процес відходу від російської культури надзвичайно довготривалий, адже ми були дуже глибоко всмоктані в культурні наративи РФ.

"Треба розуміти, що всі вади, які були в українців до війни, з нами залишилися. Ми були надзвичайно сильно всмоктані московицькою реальністю в усіх вимірах: від музики в таксі, до книжок московських видавництв у супермаркетах. І, як бачимо, аби вирватися з цього була необхідна ось така жахлива війна", - зауважив Іван Семесюк.

11 липня гурт "Танок на майдані Конґо" опублікував пісню, яку присвятив тимчасово окупованому Енергодару: "Енергодар — це Україна!".

Американське місто Медісон оголосило 19 липня Днем ДахаБрахи, цього дня український етногурт виступить в рамках ювілейного туру Сполученими Штатами.

12 липня Семесюк розповів, що мав розуміння, що повномасштабна війна країни-агресорки Росії проти України була неминучою, але передбачити тотальний жах було складно.

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