Українці якісно не змінилися: аби з авто перестав звучати російський реп, треба ще три війни, - музикант Семесюк
Художник, фронтмен гурту "Пирятин" Іван Семесюк вважає, що українці якісно не змінилися, незважаючи на повномасштабну війну з Росією, а для того, щоб в Україні з автівок перестав звучати російський реп, треба ще три війни
Митець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Українці якісно ще не змінилися, тотально. Боюся, що цей буремний процес ще довго триватиме. Аби в Україні остаточно перестав звучати російський кальян-реп з модних авто, можливо, потрібно ще три війни. Адже навіть ця повномасштабна війна не вплинула на світогляди багатьох людей. Але перший крок зроблено і цей процес вже незворотній", - зазначив Семесюк.
Музикант додав, що процес відходу від російської культури надзвичайно довготривалий, адже ми були дуже глибоко всмоктані в культурні наративи РФ.
"Треба розуміти, що всі вади, які були в українців до війни, з нами залишилися. Ми були надзвичайно сильно всмоктані московицькою реальністю в усіх вимірах: від музики в таксі, до книжок московських видавництв у супермаркетах. І, як бачимо, аби вирватися з цього була необхідна ось така жахлива війна", - зауважив Іван Семесюк.
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