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Головна війна з Росією "В Лаврі зараз приблизно 450 людей залишилося": голова військової адміністрації Святогірська про бої навколо міста

"В Лаврі зараз приблизно 450 людей залишилося": голова військової адміністрації Святогірська про бої навколо міста

31 липня, 2022 неділя
13:22
війна з Росією руїни Святогірської лаври

Місто Святогірськ окуповане, але в селах громади точаться бої. Ці населені пункти залишаються під контролем українських військових

Про це повідомив голова військової адміністрації Святогірської територіальної громади Володимир Рибалкін "Новинам Донбасу".

На посаду голови військової адміністрації було призначено Володимира Рибалкіна після того, як окупанти захопили лівобережну територію міста, а міський голова Володимир Бандура перейшов на бік Росії.

"Наразі адміністративний центр територіальної громади окуповано. Це місто Святогірськ. У трьох селах тривають бої. Це Богородичне, Краснопілля та Мазанівка. Але всі останні села перебувають під періодичними обстрілами. Вони повністю підконтрольні Україні", – розповів Рибалкін.

Міноборони Росії оголосило про загарбання Святогірська 6 червня. Також там заявили про окупацію кількох сіл громади.

Влада постійно працює над евакуацією, але чіткого графіка немає через обстріл. Відомо, що зараз у громаді залишилося близько 1000 жителів із 2068 осіб. 

"Не можемо чітко визначити графік евакуїації, бо селища перебувають під періодичними хаотичними обстрілами. Тому певної точки евакуації немає, але з нами працюють працівники ДСНС, "сіміки", військові підрозділи ТРО, а також Національна поліція, яка сповіщає людей. Постійно повідомляє, що евакуація потрібна. І у нас вже розроблено маршрут евакуації з території Святогірської громади до Слов'янська чи Краматорська і далі йде через волонтерські фонди на Дніпро, а вже з Дніпра - по всій Україні чи за кордон", - розповів Рибалкін.

Під контролем Росії знаходиться лівий берег Сіверського Дінця. Правий берег, де стоїть Святогірська лавра, все ще контролюють ЗСУ, міст між правим та лівим берегами зруйнований, а в Лаврі залишаються сотні людей.

"Можу сказати, що в Лаврі зараз приблизно 450 людей залишилося, було ще три тижні тому більше. За три тижні нам удалося вивезти близько 150 осіб. Не лише нам, а й волонтерам, які брали участь у цьому. Наразі призупинено пересування дорогами, що ведуть до Лаври. Вирішується питання подальшої евакуації, маршрути, гуманітарна допомога для Лаври", — зазначив Рибалкін.

За його словами, всі населені пункти без винятку знаходяться під періодичними обстрілами, найбільше страждають Адамівка, Сидорове, Микільське, Пришиб.

"Це там, де є візуальний контакт, де ворог бачить певну територію, бачить пересування транспорту і тому здійснює більш контрольований обстріл", - пояснив голова військової адміністрації.
 

  • Нагадаємо, що 9 травня російські війська прицільними ударами знищили скит Свято-Успенської Святогірської Лаври Московського патріархату у Донецькій області.
  • Станом на 16 липня, з території Святогірської Лаври евакуювали групу цивільних, на місці залишились близько 600 людей.

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ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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