В Молдові створили нову проросійську партію "Наші"

Про це розповідає Newsmaker.md.



Про створення партії "Наші" в 2020 році оголосили політичні активісти Михайло Ахремцев, Вадим Баринов, Дар'я Федорова, Анастасія Філіпашку і Аделіна Кастравець.



Повідомляється, що засновники політпроекту раніше підтримували Партію соціалістів і експрезидента Ігоря Додона.



"Формування ініціативної групи, десятки заяв і декларацій, пропозиції та звернення, поїздки по районах країни, збір підписів, проведення установчого з'їзду біля стін парламенту і все це - заради того, щоб одного разу ми змогли сказати:" Так, ми дійсно політична партія "та "Так, ми можемо змінити життя в країні на краще і, в недалекому майбутньому - зробимо це", - написав голова політформування Михайло Ахремцев в Facebook.



Партія "Наші" обіцяє захищати і просувати російську мову в Молдові, боротися з корупцією, "політичним туризмом", а також - відучити Молдову "схилятися перед Заходом".

Нагадаємо, що 11 липня у Молдові пройшли дострокові парламентські вибори. Після приходу до влади президентки Майї Санду парламент був розпущений. Пропрезидентська партія "Дія та солідарність" здобула близько 52% підтримки виборців і отримала у парламенті 63 зі 101 мандата. Також у новому складі парламенту будуть представлені соціалісти із 23 мандатами та Партія "Шор" – шість мандатів.

6 серпня монобільшість Санду затвердила уряд на чолі з прем'єр-міністром Наталією Гаврилицею